Sono partiti questa mattina gli esami del tampone su pazienti, medici e personale sanitario dell'ospedale di comunità di Cori: un ospedale "blindato" dopo che la scoperta post-mortem della positività di una 94enne di Cisterna, deceduta ieri pomeriggio per arresto cardiorespiratorio. Una positività non riscontrata prima che ora mette a "rischio" contagio il personale della struttura, perciò l'ospedale di comunità è stato isolato e nessuno può entrare o uscire della struttura.

"Chiaramente un po' di preoccupazione c'è per questo caso, noi comunque - spiega il sindaco Mauro De Lillis - siamo in costante contatto con l'Asl per ragguagli sulla situazione". Gli esami sono partiti nella giornata di oggi e i risultati dovrebbero arrivare entro 24 ore.