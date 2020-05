Nei giorni scorsi, la rubrica Medicina33 di Rai2 ha visto protagonista la società Acqualatina, insieme a figure di riferimento per la ricerca e la salute pubblica, per discutere sul tema del la disinfezione microbiologica delle acque reflue, argomento divenuto oggetto di vari dibattiti scientifici a caus a dell'emergenza Covid 19.

Acqualatina è stata selezionata dalla Rai come gestore di riferimento in Italia per la disinfezione delle acque reflue sia per i sistemi utilizzati che per il ruolo ricoperto dalla Società in qualità di membro del tavolo nazionale di monitoraggio del Covid 19 per le acque reflue isti tuito dall'Istituto Superiore di Sanità. Nello specifico, per la realizzazione del servizio la troupe di Rai2 ha visitato il depuratore di Anzio Colle Cocchino e il laboratorio di analisi di Latina Est, accreditato da Accredia per la norma ISO 17025, che esprime i "Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura".

Grazie a un articolato sistema di gestione delle acque e continui monitoraggi analitici, gli impianti di depurazione di Acqualat ina garantiscono la reimmissione in natura di acque totalmente depurate sia sotto il profilo chimico fisico che microbiologico in conformità ai limiti tabellari come da D.Lgs 152/06 e relativi atti autorizzativi. A spiegarlo è stato il dottor Alessandro Terracciani , Responsabile Qualità delle Acque di Acqualatina. GUARDA IL VIDEO