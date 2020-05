Due nuovi contagi, un decesso e quattro guarigioni. E' questo il bilancio dell'emergenza Coronavirus sul territorio dei Castelli Romani e del litorale a sud della Capitale d'Italia.

In particolare, dalla Asl Roma 6 hanno fatto sapere che due persone in più di ieri hanno contratto il Covid-19, con il totale dei contagi dall'inizio della pandemia salito a quota 1.370. In più, con il decesso odierno, il numero delle vittime dell'epidemia è salito a 130. Infine, i quattro guariti più portano a 556 il numero delle persone che hanno sconfitto il Coronavirus. Sempre oggi, 72 persone sono uscite dal periodo di sorveglianza domiciliare preventiva.