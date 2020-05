Inoltre, risultano essere 71 le persone uscite dalla sorveglianza domiciliare. I dati in questione sono stati diffusi dal portale regionale Salute Lazio, mentre il dettaglio sulla localizzazione dei nuovi casi verrà fornito a breve dalla Asl di Latina, tramite il bollettino quotidiano sull'emergenza Coronavirus.

Sono quattro i nuovi casi positivi di Coronavirus registrati in provincia di Latina nelle ultime 24 ore. A questi nuovi positivi, si aggiunge il decesso registrato ieri a Cori: la vittima è una donna di 94 anni di Cisterna, alla quale è stato effettuato un tampone dopo il decesso e che ha portato all'isolamento dell'ospedale locale, dove era ricoverata.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli