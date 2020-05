Precipitaizoni isolate e sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, soprattutto sulle zone interne, ma anche nel resto del territorio. In sostranza, pioggia praticamente ovunque nel Lazio. Questo è quanto cotnenuto nell'allerta meto recentemente pubblicata dall'Agenzia Regionale di Protezione Civile, che già da domani prevede un codice "Giallo" per la provincia di Latina, in merito alle allerte per temporali.

Insomma, chi sperava di godersi una passeggiata al mare o un'uscita questo week end, dopo il lockdown, sarà costretto a rimandare, sperando che dal prossimo fine settimana si possa iniziare a godere delle belle giornate, sempre nel rispetto delle distanze e delle regole.