Di conseguenza, dall'inizio della pandemia, i casi sono diventati 67: di questi, quelli attualmente positivi sono undici. Sette di loro sono ricoverati, mentre quattro - inclusa la 22enne - sono isolati in casa. Al contempo, le guarigioni sono quarantadue; a completare il quadro dei contagi totali ci sono le vittime della pandemia.

Dopo diversi giorni di relativa tranquillità e l'ottima notizia della guarigione di una bambina di dieci anni arrivata ieri, oggi purtroppo a Nettuno è stato registrato un nuovo caso di Coronavirus. Si tratta di una ragazza di 22 anni, le cui condizioni fortunatamente non richiedono un ricovero in ospedale.

