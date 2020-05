Drammatico incidente stasera in via dei Volsci, nel centro di Latina, dove un uomo ha perso la vita a causa di una caduta avvenuta in circostanze incredibili. La vittima è un cittadino tunisino di circa 45 anni che, ieri sera, si stava adoperando per caricare un divano su un'auto parcheggiata lungo la strada, con l'aiuto di un'altra persona.

Stando a una prima ricostruzione, mentre lo straniero era intento a fissare il mobile sulla vettura con una corda di fortuna, ha perso l'equilibrio ed è caduto sull'asfalto, proprio mentre transitava una macchina, guidata da una donna del capoluogo, che lo ha investito. Soccorso da un'ambulanza, il tunisino è stato trasportato d'urgenza presso il pronto soccorso del vicino ospedale Santa Maria Goretti in condizioni disperate a causa di un violento trauma cranico.

Tant'è vero che, dopo un lungo tentativo di rianimazione, i medici hanno constatato il decesso dell'uomo, che si era stabilito in Italia da molti anni e lascia una moglie con quattro figli. Sull'episodio sono in corso gli accertamenti del caso.