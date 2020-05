Colpo nel cuore della notte al Bancomat del centro Lestrella a Latina nel quartiere Q4. Ignoti hanno utilizzato un carro attrezzi - rubato poco prima - e hanno sradicato lo sportello portando via i soldi che erano contenuti. La scelta di entrare in azione nella notte tra giovedì e venerdì non è stata causale perché è il fine settimana e quindi all'interno vi erano più soldi.

Subito è scattato l'allarme alla polizia che è intervenuta e ha eseguito un sopralluogo per trovare qualche traccia lasciata dalla gang. Al vaglio le immagini dell'impianto di videosorveglianza che si trova in zona le indagini che sono in ogni direzione. In fase di quantificazione la precisa stima del colpo.