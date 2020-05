A comunicare l'esito dei test è il sindaco del paese lepino, De Lillis, sulla pagina Facebook istituzionale: "I risultati dei tamponi sono arrivati. Medici , infermieri e pazienti dell'ospedale di Comunità di Cori sono risultati negativi al test. Una buona notizia , che ci rende tutti più tranquilli. L'Ospedale di Comunità , il Centro Analisi e tutte le attività connesse riprenderanno a svolgere le proprie funzioni a partire da lunedì 1 giugno. Ringraziamo l'Asl di Latina per il tempestivo intervento. Ricordo a tutti, comunque , di non abbassare la guardia e di continuare a mantenere comportamenti responsabili.

Arrivano notizie confortanti da Cori, dove nelle scorse ore era salita l'allerta per un caso di Covid 19 post-mortem rilevato su una donna di 94 anni deceduta all'interno della struttura dell'Ospedale di Comunità del paese lepino. Immediato è scattato il protocollo e l'isolamento del centro e di tutti gli operatori e ospiti della struttura, a cui sono stati sottoposti i tamponi per verificarne la positività al coronavirus.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli