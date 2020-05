Minacciano il titolare della gioielleria di via Lazio, a Pontinia, per farsi consegnare il denaro. Lui oppone resistenza, nasce una colluttazione e viene ferito con un coltello. Poi i banditi fuggono, riuscendo a portare via alcuni monili. È quanto accaduto giovedì a Pontinia e ora sull'accaduto sono in corso le indagini da parte dei carabinieri della Stazione, coordinati dalla Compagnia di Latina diretta dal maggiore Carlo Maria Segreto.



Ad agire sono tre persone con il volto travisato dalle mascherine, a quanto pare senza particolari inflessioni nella voce. Chiedono i soldi e spunta anche un coltello. Nasce una colluttazione. Il titolare dell'attività si difende. Alla fine uno dei banditi, armato di coltello, ferisce il gioielliere a un fianco con la lama.



I malviventi temono di essere scoperti. In fretta e furia arraffano dei monili, poi scappano a gambe levate prima dell'arrivo dei carabinieri. Fuggono con un'auto - pare - di colore grigio. Sul posto arrivano i militari della Stazione di Pontinia, che ora si stanno occupando delle indagini di rito. Il gioielliere viene trasportato al pronto soccorso per gli accertamenti necessari e per essere medicato. Fortunatamente non ha riportato lesioni gravi. Viene sporta ovviamente denuncia.