I due venivano sopresi, all'interno di una baracca, seminascosta dalla vegetazione, intenti a confezionare 45 dosi di eroina, per un peso complessivo di circa 11 grammi, poste sotto sequestro analogamente a vario materiale per il taglio e confezionamento della sostanza. Gli arrestati, espletate le formalità di rito, sono stati trasportati presso la casa circondariale di Latina.

Nella scorsa notte i carabinieri di Fondi hanno arrestato due uomini, un 31enne e un 32enne, entrambi cittadini indiani in Italia senza fissa dimora. I due sono stati sorpresi nella flagranza del reato di spaccio di sostanze stupefacenti.

