Due settimane. Aveva lottato sempre, aveva superato anche un recente intervento chirurgico, una di quelle operazioni da record, ma a quindici giorni dai suoi primi cento anni, Virginia se ne è andata. «Aveva superato un intervento chirurgico delicatissimo , degno di nota a livello nazionale - ricorda il sindaco di Cori Mauro Primio De Lillis -. Aveva tanto desiderato festeggiare i suoi 100 anni, che avrebbe compiuto oggi. Purtroppo solo per pochi giorni non ha visto realizzare un suo grande desiderio: quello di ricevere il riconoscimento da parte della Comunità di Cori. Noi abbiamo ugualmente voluto ricordare questo giorno in compagnia della sua famiglia. Tanti auguri Zia Virginia!».

Insomma ha dovuto arrendersi dopo aver vinto ogni pronostico, dopo aver riportato un successo che ha davvero pochi uguali nel mondo della chirurgia. Virginia era stata operata a Roma dopo che alcuni altri esperti chirurghi avevano deciso di non poterla sottoporre a tanto stress. Cinque anni prima si era accorta di una piccola ciste al collo. Quattro anni dopo era cresciuta fino a pesare oltre 4 chili. Il dottor Roberto Pistilli, cittadino di Cori anche lui, aveva deciso con la sua Equipe di operarla. E a fine dicembre scorso Virginia era rinata ed era tornata a casa. Attendeva quel traguardo a tre cifre. Era la nonna di Cori, tutti la conoscevano. E la targa sarà appesa in casa sua lo stesso, un fulgido esempio della longevità e della vitalità delle donne di Cori.