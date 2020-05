"Nell'interpretare i sentimenti di commozione di tutta la comunità per la tragedia di grave rilevanza sociale che ha portato alla scomparsa del caro Giovanni Baratta, anche accogliendo le proposte pervenute in seno al Consiglio Comunale svoltosi in data odierna, abbiamo proclamato il lutto cittadino, nella giornata delle sue esequie". Ad annunciarlo è il sindaco di Priverno, Anna Maria Bilancia.

"Invitiamo i cittadini, le Istituzioni pubbliche, le organizzazioni sociali e culturali, i titolari di attività private di ogni genere ad esprimere il loro cordoglio nelle forme ritenute più opportune, anche quali la sospensione delle attività, ad esclusione dei servizi obbligatori e indispensabili, durante il corso della cerimonia funebre, dalle ore 15.30 alle ore 17.30".