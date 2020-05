Per aggiudicarsi l'appalto della vigilanza presso l'Università di Cassino, una società pontina aveva falsificato il documento che attesta l'estensione della licenza prefettizia al di fuori della provincia di Latina, in realtà limitata al solo Comune di Frosinone e non all'intera provincia ciociara.

La scoperta di questa grave violazione è costata alla ditta in questione l'esclusione dalla gara che la vedeva prevalere sulle altre concorrenti.

In più, è scattato anche l'avvio di un'indagine da parte della Procura di Cassino.