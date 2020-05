A pochi giorni da una nuova, ulteriore, apertura legata al via libera degli spostamenti tra le Regioni, arriva un altro bollettino confortante della Asl di Latina sui dati della diffusione del Coronavirus. Anche ieri infatti non si sono registrati nuovi casi positivi. Il rapporto come si sa è riferito alle 24 ore precedenti.

Pertanto, come era già emerso venerdì, è deceduto il paziente di Priverno ricoverato presso il Reparto Covid dell'ospedale Santa Maria Goretti, portando in questo modo il numero dei deceduti a 32 dall'inizio del monitoraggio della pandemia.

Il tasso di prevalenza è del 9,46 e i casi fin qui registrati sono 544, con 464 guariti. I paziento positivi al momento sono 112, di cui 78 curati presso il loro domicilio. Al momento nessun paziente colpito da Covid-19 è ricoverato presso il Reparto di Terapia Intensiva del Goretti, mentre sono complessivamente 712 le persone in regime di isolamento domiciliare e 11.941 quelle che hanno terminato il periodo di isolamento.

A sud di Roma, invece, ieri c'è stato un triste bilancio. Due i nuovi casi e un decesso sono stati registrati, rispetto alle 24 ore precedenti, nel territorio compreso tra Castelli Romani e il litorale a sud della Capitale. A perdere la vita sono stati un uomo di 88 anni e una donna residente a Roma transitata per la clinica Villa dei Pini di Anzio e poi ricoverata all'ospedale di Latina. Sono 55, invece, le persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare e 15 i guariti.