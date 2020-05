Il fatto è accaduto venerdì pomeriggio, nella zona pedonale di piazza XIX Marzo, attorno alle ore 19. L'uomo, un 64enne del luogo, stava portando a spasso uno dei suoi cani di piccola taglia quando, passando davanti alla Chiesa di Santa Maria Assunta, si è visto spuntare all'improvviso un pitbull. In un attimo il cane più grande ha cercato di sopraffare quello più piccolo. D'istinto il 61enne ha afferrato il suo amico a quattro zampe per salvarlo, ma nell'arretrare ha perso l'equilibrio ed è caduto rovinosamente a terra nella zona dei giardinetti.

