Nella giornata di ieri, a Latina, i Carabinieri del locale N.O. Radiomobile traevano in arresto in flagranza D.B.A. 55enne per "detenzione ai fini di spaccio di stupefacente e spendita e introduzione nello stato di monete falsificate".

I Militari a seguito perquisizione domiciliare rivenivano 2 involucri contenente complessivamente 11,2 grammi di eroina, 1 grammo di marjuana, materiale atto alla pesatura di precisione, nonchè 6 banconote da 50 euro, palesemente contraffatte.

Lo stupefacente e le banconote rinvenute venivano sottoposte a sequestro, l'arrestato tradotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari.