La scorsa notte, a Sabaudia, i Carabinieri del locale Comando Stazione, nel corso di un servizio finalizzato a prevenire e reprimere la detenzione ai fini di spaccio delle sostanze stupefacenti traevano in arresto in flagranza reato C.J. 38enne. I Militari, durante un controllo all'autovettura del fermato, rinvenivano 18 dosi, complessivamente 8 grammi di cocaina nonchè 430 euro in contanti, quale provento di attività delittuosa.

la successiva perquisizione domiciliare, eseguita presso l'abitazione dell'arrestato, consentiva di rinvenire, all'interno della cantina condominiale, un altro grammo di cocaina, oltre a materiale atto al confezionamento e alla pesatura di precisione. Lo stupefacente sottoposto a sequestro. l'uomo veniva tradotto presso la propria abitazione agli arresti domiciliari.