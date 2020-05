Sono di due persone in corso di identificazione i corpi ritrovati totalmente carbonizzati all'interno dell'aereo ultraleggero caduto nelle campagne di Nettuno, al confine con Latina, nei pressi del Laghetto di pesca sportiva dell'Acciarella, in zona Grugnole. Nello specifico, l'aereo era partito da una aviosuperficie poco distante quando, per cause che ora dovranno essere accertate, ha avuto un guasto ed è planato a terra incendiandosi nelle campagne.

Per il pilota e l'altra persone che era nell'abitacolo non c'è stato scampo: sono morti tra lamiere e fiamme. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco, l'ambulanza e gli elicotteri del 118 e dei pompieri: l'incendio è stato spento, ma è stato impossibile salvare le loro vite. Al contempo sono arrivati anche i carabinieri della Compagnia di Anzio che, sotto il coordinamento del capitano Giulio Pisani, stanno eseguendo le indagini. Sul posto anche il comandante del Gruppo dei carabinieri di Frascati, il colonnello Salvatore Sauco. Presenti anche le Volanti del commissariato di Anzio.