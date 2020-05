Complessivamente, allo stato attuale, sono 618 le persone in isolamento domiciliare, mentre risultano 12.066 le persone che hanno terminato il periodo di isolamento.

Delle persone attualmente positive, che sono 112, 78 sono curate a domicilio; va detto, però, che di quelle ricoverate in ospedale non ce n'è alcuna ricoverata nel reparto di Terapia intensiva dell'ospedale "Santa Maria Goretti".

Lo ha comunicato nel corso del pomeriggio la Asl di Latina: di conseguenza, i casi totali di Coronavirus restano 544, così come le persone decedute restano 32.

