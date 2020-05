Da lì, grazie alla conoscenza profonda di quei luoghi, sono riusciti a guidarli verso il sentiero tracciato che ha consentito ai ragazzi - fortunatamente tutti in buone condizioni di salute, a parte lo spavento - di tornare indietro.

Si sono quindi attivati i carabinieri forestali di Sabaudia, sotto le direttive del luogotenente Alessandro Rossi, e i carabinieri della Stazione di San Felice guidati dal luogotenente Antonio Mancini. I militari dell'Arma si sono messi in contatto con gli "escursionisti" romani e sono riusciti a individuare il punto in cui si trovavano.

Si avventurano sul promontorio del Circeo per arrivare sul Picco di Circe, ma poi smarriscono il sentiero per tornare indietro. A quel punto è scattata la chiamata ai soccorsi.

