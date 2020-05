Un grave incidente stradale è avvenuto oggi pomeriggio, poco prima delle 18, in via Valmontorio, alla periferia di Latina, lungo la strada che collega Borgo Sabotino con Nettuno, verso l'Acciarella.

Secondo una prima ricostruzione del sinistro da parte della polizia stradale di Latina, che sta eseguendo i rilievi, - anche se sul posto sono intervenuti pure gli agenti della Squadra Volante - una Moto Guzzi su cui viaggiava un ragazzo insieme a una ragazza è uscita fuori strada finendo in un fossato.

Subito è scattato l'allarme ai soccorritori: le condizioni dei due ragazzi sono apparse piuttosto gravi. In via Valmontorio è atterrata anche una eliambulanza e poi sono arrivate le ambulanze del 118 di Latina. Uno dei due feriti, in condizioni più serie, è stato trasportato al policlinico "Agostino Gemelli" di Roma.

Sul luogo del sinistro sono ancora in corso i rilievi da parte della Polstrada: c'è anche il dirigente della polizia stradale di Latina, vice questore aggiunto Alfredo Magliozzi.

Si tratta di un incidente autonomo, senza il coinvolgimento di altri veicoli. La strada è stata chiusa al traffico per consentire tutti i rilievi.

Intanto in via Macchia Grande, a Borgo Montello, cinque persone sono rimaste ferite in uno scontro fra due auto. Una delle persone coinvolte è rimasta ferita in modo serio ed è stata portata all'ospedale Goretti. Ha riportato la rottura della milza. Nello schianto sono rimasti coinvolti anche due minori, che fortunatamente sono illesi.