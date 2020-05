La situazione peggiore è stata certamente quella del Punto di Primo Intervento: il Pronto soccorso, infatti, è stato invaso da un fiume d'acqua e si è reso necessario l'intervento della protezione civile per liberarlo dalla pioggia e dall'ammasso di grandine che si era depositato fuori dall'ingresso principale.

I disagi sono stati tanti, soprattutto nel centro storico della città, mentre nelle zone di periferia, tranne che nel quartiere Casali, grossi problemi pare non ci siano stati.

Si è trattato di una precipitazione fortissima, con la grandine che si è compattata e ha reso le strade dapprima simili a delle vie montane in pieno inverno e poi, con le temperature non proprio bassissime, le ha rese simili a dei veri e propri fiumi.

