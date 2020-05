Pensava di farla franca nascondendo la cocaina all'interno degli slip, ma i poliziotti sono stati più scaltri di lui e l'hanno trovata, arrestandolo per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

E' la storia di un 22enne italiano bloccato ad Ardea: gli agenti lo hanno controllato in strada e, dalla perquisizione personale, è emersa la presenza di undici dosi di "polvere bianca" all'interno delle mutande dell'uomo. In più, in tasca aveva 250 euro ritenuti provento di una pregressa attività di spaccio.

In casa, invece, l'uomo possedeva un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi.

Raccolti tutti questi elementi, i poliziotti del commissariato di Anzio lo hanno arrestato e messo a disposizione dell'autorità giudiziaria di Velletri.