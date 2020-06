A Lariano l'emergenza Covid sembra non voler finire: infatti, seppure il numero dei casi totali non sia aumentato e quello degli attuali positivi sia sceso, purtroppo vanno annoverati i decessi di due anziane donne ospiti in delle case di riposo e avvenuti nei giorni scorsi. Si tratta, in particolare, di una 89enne e una 96enne, entrambe decedute "con" il Coronavirus.

Con queste ulteriori vittime, dunque, i decessi salgono a 13, mentre i guariti hanno toccato quota trenta (sei in più dell'ultima rilevazione, tre operatori sanitari e altrettanti anziani). Attualmente, dunque, dei 47 casi totali ne restano positivi "solo" otto, con sette di questi che sono ricoverati. Sei delle persone positive sono anziani ospiti in comunità alloggio.