Spaventoso incidente stradale nel pomeriggio alle porte di Latina, in prossimità dell'incrocio tra strada Chiesuola e via Torre la Felce. Prima delle 17 per cause al vaglio della Polizia Locale, intervenuta per gli accertamenti del caso, un furgone diretto verso Borgo Piave ha tamponato una Toyota Yaris che lo precedeva su strada Chiesuola ed era in prossimità di girare a sinistra per imboccare su via Torre la Felce. A causa della violenza dell'impatto, l'utilitaria si è spostata in avanti finendo per invadere la corsia di marcia, proprio mentre transitava una Ford Fiesta della direzione opposta. L'impatto frontale tra le due vetture è stato tanto violento quanto inevitabile.

Gli automobilisti non hanno riportato gravi conseguenze, ma alcuni di loro hanno dovuto rivolgersi al pronto soccorso dell'ospedale per le cure del caso, una ragazza con una sospetta frattura di una gamba. Gli agenti della Polizia Locale hanno dovuto anche disporre il senso unico alternato fino alla rimozione dei veicoli coinvolti nello scontro all'incrocio, con un conseguente rallentamento del traffico, intenso a quell'ora.