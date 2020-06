Uno scambio "sospetto" ha dato il via a un inseguimento fra le campagne comprese tra Artena e Colleferro, finito con l'arresto di un uomo residente a Lariano. È questo quanto accaduto nelle scorse ore a sud-est di Roma, con i poliziotti del commissariato di Colleferro che hanno bloccato un 30enne d'origine marocchina residente a Lariano - ma di fatto senza fissa dimora - accusato di detenzione, ai fini di spaccio, di sostanze stupefacenti.

Come detto, gli agenti hanno notato lo "scambio" in via Ariana e sono intervenuti: i due uomini a bordo dello scooter si sono dileguati, mentre la Volante si è messa alle calcagna dello straniero in auto. Sono state percorse diverse strade, anche contromano, tra Artena e Colleferro, fino a via Aldo Moro, in piena campagna: si tratta di una strada pericolosa e tortuosa per la presenza di una folta vegetazione, ma i poliziotti sono riusciti a fermare l'uomo.

Tra l'altro, durante la fuga il 30enne ha gettato dal finestrino il contenuto di una busta: si trattava di tre involucri contenenti marijuana che sono stati recuperati e sequestrati dagli agenti. Dopo essere stato condotto in commissariato, l'uomo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e per resistenza a pubblico ufficiale: aveva infatti cercato di sottrarsi alla cattura.