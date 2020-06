Sono solo 178 i nuovi positivi individuati nelle ultime 24 ore, il dato più basso in assoluto dall'inizio dell'epidemia da coronavirus. In base al rapporto dei tamponi fatti o dei casi testati, i dati di oggi sono al minimo. I morti sono 60, un nuovo calo che speriamo possa essere definitivo e non debba più tornare intorno o sopra alle cento unità.

IL BOLLETTINO

Il numero totale di persone che hanno contratto il virus dall'inizio dell'epidemia è 233.197. In terapia intensiva si trovano oggi 424 persone, 11 meno di ieri. Sono ancora ricoverate con sintomi 6099 persone, 288 meno di ieri. In isolamento domiciliare 34844 persone (-409 rispetto a ieri). Nelle ultime ventiquattr'ore sono morte 60 persone (ieri le vittime erano state 75), arrivando a un totale di decessi 33475.

I guariti raggiungono quota 158355, per un aumento in 24 ore di 848 unità (ieri erano state dichiarate guarite 1874 persone). Il calo dei malati (ovvero le persone attualmente positive) è stato pari a 708 unità (ieri erano stati 1616) mentre i nuovi contagi rilevati nelle ultime 24 ore sono stati 178 (ieri 355).