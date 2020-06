Il personale ospedaliero si sta ritrovando, suo malgrado, ad essere protagonista degli ultimi casi di positività al Coronavirus Covid-19 nella nostra provincia. Nell'arco di 48 ore si sono infatti registrati due contagi all'ospedale Goretti: all'infermiere già annunciato nel giornale di ieri si è aggiunto un operatore socio sanitario, entrambi ufficializzati nel report giornaliero della Asl di Latina che, come noto, si basa sui dati delle 24 ore precedenti alla diffusione.

I contagi sono riferiti a un infermiere residente a Sabaudia e a un OSS di Torre Annunziata: quest'ultimo non conteggiato nel totale dei casi della Asl nostrana dopo la scelta, partita la settimana scorsa in occasione della videoconferenza organizzata per tracciare un bilancio della fase acuta dell'emergenza, di prendere in considerazione soltanto i pazienti pontini.

Quel giorno - mercoledì 27 maggio - la Asl rese noto che, fino a quel momento, erano stati 20 gli operatori sanitari risultati positivi: 4 medici, 11 infermieri, 2 tecnici di radiologia, 2 operatori socio sanitari, 1 centralinista. Il quadro generale vede 545 casi; 9,47 di prevalenza (la quota percentuale dei contagi ogni mille abitanti); 400 guariti; 34 deceduti; 111 positivi di cui 80 trattati a domicilio.