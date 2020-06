Nel nascondiglio scoperto dalla Polizia nelle campagne alle porte di Latina non c'erano solo i resti del bancomat sradicato nel quartiere Q4 venerdì notte. Gli investigatori hanno trovato infatti il carroattrezzi rubato quella stessa notte e utilizzato dai banditi non solo per demolire lo sportello automatico, ma anche per caricare la refurtiva e portarla via in fretta. L'autocarro ovviamente è stato passato al setaccio dagli specialisti della scientifica alla ricerca di tracce utili all'identificazione dei ladri, prima di essere restituito ai legittimi proprietari, un'officina del centro città.

Del caso si stanno occupando gli investigatori della Squadra Mobile diretti dal vicequestore Giuseppe Pontecorvo, che in questi giorni hanno raccolto il testimone ceduto dai poliziotti della Squadra Volante impegnati nelle prime ricerche con il coordinamento del commissario Giovanni Scifoni. Quella notte i ladri erano riusciti a farla franca per una manciata di minuti, complice l'inerzia dei tanti residenti che erano affacciati e magari hanno pure ripreso la scena con la fotocamera degli smartphone, ma non si sono affrettati ad allertare la centrale operativa del 113 come qualcuno, indignato, ha provato a dire in questi giorni. Basti pensare che la avvisaglia che stesse succedendo qualcosa, è arrivata con l'allarme della vicina tabaccheria, scattato comunque con un certo ritardo rispetto ai movimenti dei banditi. La prima telefonata di un cittadino, è arrivata a distanza di quattro minuti dall'entrata in scena degli scassinatori.

Fatto sta che, secondo un copione già visto in passato quando questo tipo di furti erano piuttosto frequenti, utilizzando a mo' di ariere il carroattrezzi rubato poco prima da un'officina del centro, i banditi hanno demolito lo sportello automatico, poi lo hanno trascinato nel piazzale antistante al centro Lestrella e lo hanno caricato. Quindi hanno imboccato via Jommelli, proseguendo probabilmente per via Lunga.