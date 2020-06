Nella colluttazione quattro di loro riportavano lesioni. I sei soggetti venivano denunciati all'Autorità Giudiziaria per i reati di rissa, lesioni e minacce.

Nella giornata di ieri,a Priverno, i carabinieri della locale Stazione hanno denunciato sei persone, appartenenti a due distinti nuclei familiari i quali, nella tarda mattinata e a seguito di una controversia sorta per futili motivi, si affrontavano in una violenta colluttazione.

