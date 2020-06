Un incidente si è verificato questa mattina intorno alle 11.30 nel territorio di Sermoneta tra via del Morillo e via Tufette. A scontrarsi una Peugeot 206 su cui viaggiava una donna di 48 anni ed una Fiat Bravo con a bordo due ragazzi. L'impatto tra le macchine che viaggiavano sulla stessa direzione è stato molto violento tanto che la Fiat Bravo è carambolata per poi finire fuori strada in un fossato capovolgendosi.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Norma che hanno effettuato i primi rilievi e i sanitari del 118 con 3 ambulanze. I ragazzi sono stati trasportati ospedale in codice giallo per dinamica mentre la donna in codice verde. La strada non è stata bloccata.