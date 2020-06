Perde il portafoglio e qualcuno lo raccoglie ma non per restituirlo. L'obiettivo era quello di appropriarsi dei soldi ma non è andata così, anzi. E'm quanto accaduto nella mattinata di oggi a Lenola dove i Carabinieri della locale Stazione hanno denunciato un uomo del luogo, pregiudicato, per il reato di furto aggravato.



Come già accennato l'uomo poi fermato dai militari dell'Arma si appropriava di un portafoglio contenente la somma contante di 450,00 euro caduto poco prima dalla tasca dei pantaloni di altra persona. La refurtiva è stata restituita all'avente diritto