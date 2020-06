Tragico incidente stradale al chilometro 76+600 dell'Appia, muore un motociclista. Il sinistro è avvenuto nella zona di Mesa, nel territorio comunale di Pontinia, la dinamica di quanto accaduto è al vaglio degli agenti della polizia stradale, intervenuti sul posto insieme ai sanitari del 118.

Per la persona alla guida della moto non c'è stato però nulla da fare. La strada è attualmente bloccata per consentire alla polizia stradale di effettuare i rilievi di rito necessari per ricostruire la dinamica del sinistro.