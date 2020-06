Ancora non è nota l'identità del giovane di 31 anni che ha perso la vita questo pomeriggio sull'Appia, all'altezza di Pontinia, in un tragico incidente stradale. Sono ancora in corso, infatti, i rilievi da parte degli agenti della polizia stradale per ricostruire la dinamica del tragico incidente avvenuto questo pomeriggio lungo l'arteria statale, all'altezza del km 76.6, nel territorio di Pontinia.

A perdere la vita un ragazzo di 31 anni che viaggiava in sella a uno scooter che ha impattato sul lato conducente un'autovettura finendo a terra. Sul posto sono intervenuti, oltre al 118, anche sommozzatori dei vigili del fuoco. La strada è stata chiusa al traffico, che è stato deviato dalle forze dell'ordine e dalla protezione civile su strade perpendicolari per farlo confluire sulla Pontina.