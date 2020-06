Spaventoso incidente stradale nella tarda serata di ieri all'altezza della rotatoria tra strada Picarello e la statale 156 dei Monti Lepini. Per cause al vaglio della Polizia Stradale, intervenuta con la sezione di Aprilia per i rilievi con l'ausilio della Squadra Volante della Questura, una Ford Fiesta guidata da un ragazzo di 26 anni di Sezze è andata dritta contro la rotatoria, finendo poi contro il muro di recinzione del distributori all'angolo con strada San Francesco.

A causa dell'impatto l'utilitaria ha preso fuoco, ma il giovane automobilista è riuscito a tirarsi fuori dall'abitacolo mettendosi in salvo. Nel frattempo sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e un'ambulanza del 118 che ha trasportato il ragazzo in ospedale: non è grave, ma è stato sottoposto agli accertamenti medici del caso. A causare l'errore nella manovra sarebbe stato un altro veicolo, un'auto che avrebbe tagliato la strada alla Fiesta. Il giovane era solo in auto, ma dietro di lui c'erano altri suoi amici e tutti insieme si stavano recando al centro di Latina da Sezze.