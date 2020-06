Incidente tra un camion e un suv stamattina in via Don Torello, alle porte del centro di Latina: uno dei due mezzi è passato col rosso all'incrocio con via Botticelli, la Polizia Locale è al lavoro per stabilire le responsabilità del caso. Intanto il conducente del suv è stato trasportato presso il pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria Goretti, ma le sue condizioni non sono gravi.



Lo scontro si è registrato intorno alle 9 mentre il camion, un autoarticolato con targa bulgara guidata da un greco di 26 anni che doveva consegnare materiale metallico in un'azienda alle porte di Latina, percorreva via Don Torello in direzione del centro. Probabilmente l'autotrasportatore aveva sbagliato strada, fatto sta che il mezzo pesante, all'altezza dell'incrocio con via Botticelli, ha urtato contro la fiancata di un suv Range Rover sbucato dalla strada secondaria. Con i soccorritori del 118 che si sono occupati del conducente del suv, un sessantenne di Latina, è intervenuta anche la Polizia Locale per i rilievi del caso. Gli agenti stanno ascoltando alcuni testimoni per chiarire chi dei due veicoli sia passato col semaforo rosso.