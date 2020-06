Seppure negli ultimi due giorni sia stato registrato uno zero sul numero dei nuovi contagi sul territorio dei Castelli Romani e del Litorale a sud della Capitale d'Italia, nelle ore precedenti Pomezia ha annoverato altri due casi di positività al Covid-19: si tratta di persone che fanno parte di un nucleo familiare già posto in isolamento domiciliare. Di conseguenza, le persone che attualmente sono affette dal Covid-19 risultato essere 12, mentre sono 47 i cittadini guariti e 15 quelli in isolamento preventivo (non positivi).



"Il 29 maggio scorso è partita la stagione balneare e da domani sarà consentito spostarsi tra le diverse regioni italiane - ha sottolineato il sindaco Adriano Zuccalà -. Il nostro litorale è pronto ad accogliere cittadini e turisti per l'estate. A Pomezia tutte le attività che sono rimaste chiuse durante l'emergenza avranno una riduzione del 100% sulla quota variabile della Tari relativa al periodo di chiusura".