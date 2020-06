Si è tenuta questa mattina la manifestazione dei cosiddetti frontisti di Sant'Agostino, ossia gli operatori che effettuano il noleggio dell'attrezzatura balneare a Gaeta. La manifestazione si è tenuta a Gaeta, dove gli operatori hanno richiesto e ottenuto un incontro con il consigliere comunale Christian Leccese, "che da sempre si sta occupando di una problematica che si trascina da anni" sottolineano gli stessi. "Da quest'anno - proseguono - i noleggiatori, con il pieno utilizzo dei 100 metri lineari da parte dei mini concessionari, non avranno aree disponibili per la loro attività".

