Sono attualmente in corso le operazioni di recupero di un perschereccio che, a causa del forte vento, si è ribaltato. Sul posto, presso il porto di Anzio, i vigili del fuoco, coordinati dalla Capitaneria di Porti, che attraverso il nucleo sommozzatori, un funzionario e un capo turno provinciale, stanno eseguendo le operazioni del caso. Due i pescatori coinvolti nell'incidente. Seguiranno aggiornamenti.

