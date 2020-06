Si chiama Fathi Ben Salem l'uomo di 55 anni, residente a Nettuno e d'origine tunisina, che ha perso la vita a bordo del peschereccio "Gabriella", affondato nel pomeriggio mentre tentava di fare ritorno in porto ad Anzio.

L'uomo, purtroppo, non è sopravvissuto alle ferite riportate a causa dell'incidente avvenuto nelle acque antistanti il porto, con le onde e il forte vento che hanno fatto ribaltare il motopeschereccio. L'altro membro dell'equipaggio, di nazionalità egiziana, e il comandante della barca di nazionalità italiana sono invece stati salvati grazie all'intervento di alcuni eroici pescatori e del personale della Capitaneria di porto di Anzio: uno di loro è stato portato in ospedale per accertamenti, l'altro è illeso.

La salma del 55enne è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria di Velletri: verosimilmente sarà sottoposta ad autopsia.

Sul posto, oltre alla Guardia costiera, anche i vigili del fuoco, il personale del 118, i carabinieri della Compagnia di Anzio coordinati dal capitano Giulio Pisani, la polizia di Stato, la polizia locale di Anzio e la Guardia di finanza.

