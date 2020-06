Era uscito dal carcere pochi giorni prima dell'arresto per una rapina avvenuta lo scorso novembre alla Banca Popolare di Fondi di Pontinia. Ieri il giudice del Tribunale di Latina Mario La Rosa ha condannato Vincenzo Palaia, 39 anni, residente a Latina alla pena di sei anni di reclusione e 2600 euro di multa rispetto ai 6 anni e otto mesi di reclusione richiesti dal pubblico ministero Giuseppe Bontempo nel corso del suo intervento. L'imputato era difeso dall'avvocato Stefano Iucci e ha scelto di essere giudicato con il rito abbreviato, Le indagini per risalire all'autore del colpo alla filiale di Pontinia della Banca Popolare di Fondi, erano state condotte da polizia e carabinieri che nel giro di poco tempo avevano arrestato il responsabile.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli