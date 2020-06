Violento incidente stradale nella tarda mattinata di oggi in strada Piccarello, alle porte di Latina. Per cause al vaglio della Polizia Stradale, un'automobile e un autocarro sono entrati in collisione finendo nel fosso che costeggia la carreggiata. Entrambi i conducenti hanno richiesto i soccorsi del 118, ma solo l'uomo che viaggiava a bordo del camioncino ha richiesto il trasporto presso il pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria Goretti.

Stando a una prima ricostruzione, entrambi i mezzi percorrevano strada Piccarello in direzione della Pontina. Stando a una prima ricostruzione l'autocarro procedeva lentamente e non appena ha avuto la possibilità di farlo, l'automobilista che lo seguiva lo ha superato: proprio in quel momento il camioncino ha girato a sinistra per imboccare un accesso privato. Il contatto laterale tra i due mezzi è stato violento e a causa dell'urto sono finiti fuori strada contro il muretto di un ponte all'ingresso di una casa.

Durante i soccorsi e i rilievi, fino alla rimozione dei veicoli, si sono registrate lunghe code e rallentamento del traffico.