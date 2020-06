Sono guariti gli ultimi due cittadini positivi e gli altri due pazienti provenienti da altri Comuni ma ricoverati presso la Clinica Villa dei Pini di Anzio. A comunicarlo è il sindaco Candido De Angelis. Inoltre, anche nella giornata di oggi, sul territorio comunale, non si registrano nuovi casi di Coronavirus.

Pertanto le persone positive al Coronavirus, residenti ad Anzio, in base alle comunicazioni dell'Asl Roma 6, sono diminuite a 12, tutte in isolamento domiciliare. Presso la residenza per anziani Villa Fortunata non ci sono degenti positivi al Covid-19.