L'uomo, espletate le formalità di rito, è stato condotto presso la propria abitazione, ove rimarrà ristretto in regime degli arresti domiciliari.

La denuncia è stata sporta dalla vittima, convinta da alcuni parenti, dopo che questi ultimi si erano accorti che qualcosa non andava.

Violenza sessuale: queste le accuse con cui un 77enne di Monte San Biagio è stato arrestato ieri dai carabinieri della locale stazione. I militari hanno infatti eseguito l'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, emessa dal gip del Tribunale di Latina, il quale concordava con le risultanze investigative raccolte dall'Arma operante in relazione al reato commesso nel 2019.

