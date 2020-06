Nellla giornata di oggi, i carabinieri del Norm di Latina, in ottemperanza all'ordinanza emessa dal Tribunale di Latina, hanno tratto in arresto per "maltrattamenti contro familiari o conviventi", un 35enne del luogo.

L'uomo era già destinatario della misura dell'allontanamento dalla casa familiare, provvedimento ritenuto inefficace poiché reiteratamente violato.

L'arrestato è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.