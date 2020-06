"Siamo felicissimi per questa persona e siamo contenti di riportare il numero delle persone positive residenti a Priverno, legate a questo link, a 12 (In tutto sono 13 con il primo caso collegato a un link esterno). Gli operatori e i dializzati hanno ripetuto un ennesimo tampone che è risultato ancora negativo. Tutto fa prevedere che si sta andando verso la chiusura di questa dolorosa vicenda".

