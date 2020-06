E' stato arrestato per truffa un uomo di 48 anni di Napoli, accusato di aver tratto in inganno, con inserzioni fasulle pubblicate su un portale internet di annunci, un coetaneo di Roma, che gli ha accreditato sulla carta di credito la somma di ottocento euro come anticipo per l'affitto di una casa vacanza situata a Gaeta. Peccato però che l'abitazione in questione non era mai stata posta in affitto. Il tutto utilizzando una carta prepagata intestata al truffatore che aveva raggirato la vittima nel mese di febbraio.