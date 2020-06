Attimi di paura questa mattina in una spiaggia libera nella zona della Pineta, a Terracina, per un bambino che a causa della corrente si è trovato in difficoltà in acqua ed è stato trascinato verso gli scogli. Una questione di attimi, un papà si accorge che il ragazzino non riesce a tornare a riva, e scatta l'allarme. Un uomo che si trovava sugli scogli ha capito subito la situazione e si è gettato in acqua, riportando a riva il bambino. Anche altri papà erano entrati in acqua dalla riva per tentare il salvataggio. Per fortuna si è trattato solo di tanto spavento. Ma dopo la mareggiata di ieri il mare è ancora agitato e, soprattutto nelle zone non sorvegliante, si raccomanda prudenza.