Un solo nuovo caso di positività al covid-19 in provincia di Latina. E' questo il bollettino diramato oggi dalla Asl di Latina per quanto riguarda il contagio da coronavirus. Il quadro generale parla di 547 casi; prevalenza 9,51; 422 guariti; 34 deceduti; 91 positivi di cui 62 trattati a domicilio. 52 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare.



Nessun paziente Covid è ricoverato presso la Terapia Intensiva del Goretti. Si raccomanda ai cittadini di tutta la provincia di rispettare rigorosamente le disposizioni ministeriali in materia di mobilità delle persone. Allo stesso modo occorre rispettare rigorosamente quanto stabilito in materia di rispetto delle distanze, lavaggio delle mani e divieto di assembramento. Si ricorda che, allo stato, l'unico modo per evitare la diffusione del contagio consiste nel ridurre all'essenziale i contatti sociali per tutta la durata dell'emergenza.